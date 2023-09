Verona. Corpo di un uomo in stato di decomposizione ritrovato in un campo: era scomparso da un mese

VERONA - ll corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in serata in un campo in zona Lazzaretto, nel quartiere Porto San Pancrazio.

Un passante dopo avere notato uno scooter abbandonato, ha allertato la Polizia locale che ha scoperto il corpo dell'uomo, molto probabilmente deceduto per cause naturali. Spetterà comunque al magistrato decidere se disporre l'autopsia per stabilire le cause della morte.