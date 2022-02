Nuovo casello in A4 a Castelnuovo del Garda: si prevede attivo nel 2023. Il progetto preliminare è del 1996

VERONA - Un nuovo casello autostradale lungo la A4 per raggiungere con facilità il territorio del lago di Garda. È stato presentato nella sede di Autostrada Brescia Padova, del Gruppo A4 Holding, il progetto esecutivo di costruzione della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda, nel Veronese. L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo casello autostradale lungo la carreggiata ovest dell' autostrada A4 a circa 3,5 km a est dell'attuale stazione di Peschiera del Garda.

L'investimento, sostenuto interamente dal Gruppo A4 Holding, ammonta a 67,62 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede la pubblicazione del bando per l'affidamento lavori entro il primo semestre 2022, l'appalto alle società selezionate entro la fine dell'anno e l'inizio dei lavori entro il primo trimestre del 2023. Il cantiere si completerà entro 900 giorni dall'inizio delle opere. «Abbiamo sbloccato un nuovo investimento il cui progetto preliminare risale al 1996 - ha detto il dg Bruno Chiari - e che viene destinato all'intero territorio del Garda con l' intento di creare le migliori condizioni per far defluire maggiormente il traffico verso il lago»