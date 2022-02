SPRESIANO - Sono entrati nella via che conduce al cantiere della Pedemontana pensando di poter passare subito dall'autostrada A27 all'A4, la Venezia-Milano. Davanti ai lavori per la costruzione del nuovo raccordo, però, hanno dovuto fare marcia indietro. Le recenti modifiche alla circolazione nel tratto dell'A27 di Spresiano, all'altezza del lago delle Bandie, hanno subito mandato in confusione alcuni automobilisti. Hanno sostanzialmente seguito le indicazioni dedicate ai mezzi di soccorso che potrebbero essere chiamati ad accedere all'area del cantiere. Rischiando di ritrovarsi tra le ruspe.

LA RACCOMANDAZIONE

«In questo periodo chiedo a tutti di prestare ancora più attenzione alla segnaletica è l'appello di Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano nei cartelli è specificato se sono riservati ai mezzi di soccorso o meno». Da qui a giugno, in particolare, il tratto dell'autostrada A27 che si apre dopo il casello di Treviso Nord, verso Belluno, subirà altre modifiche per far spazio ai lavori di costruzione del raccordo tra la Pedemontana e la stessa A27. Dopo le prime chiusure notturne, oggi il tratto tra i caselli di Treviso Nord e Conegliano è ridotto a due corsie per senso di marcia. E all'altezza del cantiere è stato approntato un restringimento protetto da new jersey. La prossima settimana le cose cambieranno ancora per consentire gli scavi di sbancamento e, di seguito, l'inserimento del monolite del raccordo. Tra il 23 e il 24 febbraio, mercoledì e giovedì della prossima settimana, i caselli tra Treviso Nord e Conegliano resteranno nuovamente inaccessibili dalle 22 alle 6 per lo scambio di carreggiata a due corsie.

LA VIABILITÀ

Come viabilità alternativa, non resta che l'asse della Pontebbana, sia per chi arriva a Treviso Nord che per chi giunge a Conegliano. Dopo questo intervento, fino al 14 aprile lungo l'A27 sarà attivo un doppio senso di marcia in direzione di Belluno. Di seguito, nella notte tra il 13 e il 14 aprile sarà chiuso ancora una volta il tratto tra Treviso Nord e Conegliano in direzione di Venezia, sempre dalle 22 alle 6. Un'operazione, questa ultima, che consentirà di tornare a poter usare due corsie per senso di marcia almeno in concomitanza con le festività della Pasqua, tra il 14 e il 23 aprile. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, infine, il tratto dell'A27 sarà chiuso dalle 22 alle 6, in teoria per l'ultima volta, per attivare il doppio senso di marcia in direzione di Venezia. E così si resterà fino al 14 giugno, quando il grosso del lavoro per la realizzazione del raccordo sarà completato.