Chico Forti, oggi l'incontro con la madre dopo 16 anni: alla visita presenti anche lo zio e il fratello

È uscito dal carcere per vedere la madre Chico Forti, il 65enne trasferito nell'istituto penitenziario veronese di Montorio dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti.

Dopo il via libera da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia alla richiesta avanzata dal difensore «per motivi umanitari», l'ex velista e produttore televisivo incontrerà oggi alle 13 la famiglia. Oltre alla madre, saranno infatti presenti all'incontro anche lo zio Gianni e il fratello Stefano.

Chico Forti, l'avvocato: «Incontrerà la madre, poi chiederemo la libertà vigilata. La grazie? È presto»

L'incontro

Dopo sedici anni, oggi alle 13 Chico Forti incontrerà la madre nella sua casa di Trento. Ieri il via libera da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia alla richiesta avanzata dal difensore «per motivi umanitari». Forti, accompagnato dalla polizia penitenziaria, ha già lasciato il carcere veronese di Montorio dove farà ritorno entro la serata. La visita di Forti nella casa della madre a Trento durerà circa tre ore e non potrà uscire dall’abitazione. All’incontro presenti anche lo zio Gianni e il fratello Stefano. L’annuncio del via libera è stato dato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe che è stato il primo a visitare Forti subito dopo il suo trasferimento nel carcere veronese.