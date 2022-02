VILLORBA Il tratto dell’autostrada A27 tra Treviso Nord e Conegliano chiude di notte per far posto ai lavori dedicati alla costruzione del nuovo raccordo con la Pedemontana. Già questa notte i caselli in direzione di Belluno sono rimasti sbarrati dalle 22 alle 6. E non è che l’inizio dell’articolato cronoprogramma che porterà all’unione delle due arterie. Le operazioni sono state al centro di un incontro urgente andato in scena mercoledì in Prefettura alla presenza dei sindaci, della Provincia, delle forze dell’ordine e delle società di gestione delle strade. La Pedemontana dovrebbe essere aperta - nonostante il ritardo causa Covid - nei prossimi mesi fino al casello di Spresiano, per il momento senza il raccordo con l’autostrada.

IL PIANO

Da oggi al 24 febbraio il tratto dell’A27 tra Treviso Nord e Conegliano sarà ridotto a due corsie per senso di marcia. In direzione di Belluno il traffico scorrerà sulle corsie di emergenza e di marcia. In direzione di Venezia, invece, sulle corsie di marcia veloce e di sorpasso. All’altezza del cantiere del raccordo ci sarà un restringimento protetto da new jersey. Una volta realizzati i varchi, la settimana prossima si passerà alla fase dello scavo di sbancamento in direzione di Venezia, in modo da procedere con l’inserimento del monolite del raccordo. E qui sarà necessario tornare a chiudere l’autostrada di notte. Il programma prevede lo stop tra il 23 e il 24 febbraio: i caselli tra Treviso Nord e Conegliano resteranno inaccessibili dalle 22 alle 6 per lo scambio di carreggiata a due corsie. Come viabilità alternativa, non resta che l’asse della Pontebbana, sia per chi arriva a Treviso Nord che per chi giunge a Conegliano. Dopo questo intervento, fino al 14 aprile lungo l’A27 sarà attivo un doppio senso di marcia in direzione di Belluno.

ALTRO STOP

Di seguito, nella notte tra il 13 e il 14 aprile sarà chiuso il tratto tra Treviso Nord e Conegliano in direzione di Venezia, sempre dalle 22 alle 6. Un’operazione, questa ultima, che consentirà di avere due corsie per senso di marcia in concomitanza con le festività della Pasqua, tra il 14 e il 23 aprile. Poi bisognerà fare la stessa operazione dall’altra parte. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile il tratto dell’A27 sarà nuovamente chiuso dalle 22 alle 6 per attivare il doppio senso di marcia in direzione di Venezia. E così si resterà fino al 14 giugno. A quel punto il grosso del lavoro sarà fatto.

I DETTAGLI