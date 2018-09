Auto contro muretto: rischia di volare nella strada di sotto, 5 donne ferite

GARDA - Poco dopo 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a Garda per un un’auto andata a sbattere contro un muretto dopo la perdita di controllo della conducente, che stava percorrendo la strada in discesa: ferite 5 donne. I pompieri hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, che ha divelto il muretto in pietra rischiando di finire nella strada sottostante e collaborato con il personale sanitario al soccorso dei feriti.



Le ferite sono state stabilizzate dal personale del suem 118 e trasportate negli ospedali di Negrar, Peschiera e Villafranca.

