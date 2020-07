Arresto a Verona: uomo bloccato a terra per oltre minuto con ginocchio sul collo. La polizia: «Nessun abuso»

VERONA - Bloccato a terra durante l'arresto da due agenti di Polizia uno dei quali gli tiene un ginocchio sul collo per oltre un minuto, mentre l'uomo si lamenta per il dolore. Sono le immagini di un video su Repubblica.it che documentano l'arresto a Verona di un 46enne, in stato di ebbrezza, che aveva opposto resistenza. «Nessun abuso e nessuna violenza - precisa la portavoce della Questura - gli operatori si sono comportati in modo corretto e ineccepibil». © RIPRODUZIONE RISERVATA