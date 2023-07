Sei fucili e proiettili stipati nel garage: arrestato un 39enne

VERONA - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verona, con il supporto dei militari della Compagnia di San Bonifacio, hanno tratto in arresto 39enne italiano residente in provincia poiché nel garage della sua abitazione deteneva illegalmente armi e munizioni. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato sei fucili e numerose munizioni di vario calibro, il tutto provento di un furto in abitazione, perpetrato nel mese di marzo 2023 a Grezzana, sempre nel Veronese. Oltre alle armi, l’uomo è stato trovato in possesso di 134 grammi di marijuana e 18 di hashish. L’italiano è stato arrestato con le accuse di ricettazione, detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni, nonché detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e pertanto associato alla Casa Circondariale di Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.