Amazzone con il cavallo, brutta avventura nella scarpata di rovi

VERONA - L'allarme è partito a mezzogiorno di ieri 28 agosto, quando durante una passeggiata a cavallo sulle colline tra Illasi e Tregnago un'amazzone ed il proprio cavallo hanno vissuto una brutta avventura. Probabilmente per un passo falso mentre percorreva uno stretto sentiero nei pressi della località Finetti di Tregnago, il cavallo è scivolato lungo una scarpata piena di rovi, finendo alcune decine di metri più in basso. Fortunatamente la donna ha riportato solamente lievi escoriazioni e si è subito attivata per chiamare i soccorsi.

APPROFONDIMENTI VERONA Amazzone e cavallo nella scarpata: il complicato recupero

Una squadra di Vigili del fuoco è giunta in poco tempo dal distaccamento di Caldiero: la zona di lavoro era piena di rovi ed arbusti, tanto era perfino molto difficile giungere all'animale. Mentre i Vigili creavano una breccia nella vegetazione, veniva fatto alzare in volo l'elicottero Drago 143 dal nucleo regionale dell'Emilia Romagna.

Le manovre si sono rivelate particolarmente difficili per la zona impervia, caratterizzata da spazi limitati e fitta vegetazione. Il cavallo veniva assistito dal proprietario e da un veterinario, che ha provveduto alla sedazione prima di essere issato dal velivolo. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, finalmente il salvataggio è avvenuto con successo: dopo un piccolo volo dentro una rete il cavallo è stato delicatamente appoggiato al suolo e coccolato dai presenti. Giornata fortunata anche per lui, che intorno alle 20 di ieri sera è tornato al maneggio sulle proprie zampe insieme al suo proprietario soddisfatto ed incredulo.