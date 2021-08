Luca Zaia in diretta oggi, «In terapia intensiva solo non vaccinati». Nuovo piano di Sanità pubblica in Veneto: scattano i tamponi a pagamento Le tariffe

Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 9 agosto 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Contagi, vaccinazioni, Green pass, stagione turistica, il nodo di Ferragosto e l'avvio della scuola a settembre, sono tanti gli argomenti che tengono banco a livello regionale e nazionale in questi giorni, compresi la questione dei tamponi a pagamento, l'aumento dei contagi legato alla variante Delta e il serrato monitoraggio della situazione ospedaliera. Ospite della conferenza il dottor Michele Mongillo, Prevenzione - Sanità pubblica.

Zaia in diretta oggi

Covid Veneto, il bollettino di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi 6milioni 107mila, test rapidi 5milioni 948mila, superati i 12 milioni di tamponi fatti in Veneto. Incidenza 3.20%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 425. Gli attualmente positivi sono 13.779. Il totale dei ricoverati in ospedale è 206 pazienti (-2), 24 in terapia intensiva (+1) - «e sono praticamente tutti non vaccinati», ha rivelato Zaia -, 182 in area non critica (-3). Due vittime nelle ultime 24 ore.

Le ultime novità

Abbiamo positivi ogni giorno, ma non c'è l'assalto agli ospedali: la storia inglese non si sta ripetendo - ha commentato Zaia -. Il virus c'è, ma oggi possiamo dire che la proposta di rivedere i parametri ci ha dato ragione: ad oggi saremmo quantomeno in zona arancione. Invece abbiamo modificato i parametri in sicurezza, siamo al 2% in terapia intensiva negli ospedali e al 2% in area non critica. Da un lato non facciamo tragedie, dall'altro non liquidiamo questa pandemia come un'influenza. Ma se il numero dei contagiati cresce sempre di più abbiamo un 5% di contagiati che finisce in ospedale, e questi rischiano di intasare gli ospedali. I vaccini: questa settimana ci sono 165mila vaccini Pfizer, dalla prossima arriviamo a 270mila arrivi e 285mila la successiva. Anche Moderna sale a 70mila e poi 90mila.

Vaccini

Abbiamo ad agosto almeno un milione di vaccini disponibili. Quindi chi vuole prenotarsi può farlo, non aspettate settembre o ottobre perché rischia di esserci il caos. Alle Ulss abbiamo dato indicazioni di restare aperto anche a Ferragosto il centro vaccinale, se le prenotazioni ci sono. Inoculiamo Pfizer e Moderna. Lo stato delle cose in Veneto oggi, lo si deve a tutti i cittadini che si sono vaccinati, piaccia o non piaccia. Abbiamo superato 5milioni e 800mila somministrazioni di vaccino oggi. Copertura: abbiamo superato il 65% della popolazione totale coperta da almeno una dose. Se consideriamo il ciclo completo, siamo al 56,7% della popolazione totale.

Nuovo piano di Sanità pubblica in Veneto

Stamani la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di Sanità pubblica. «Non possiamo avere code di 5 ore - sottolinea - è un problema anche a livello nazionale». Il nuovo piano di Sanità pubblica che entra in atto dalle ore 24 di oggi , e introduce alcune novità. «Intanto i tamponi non saranno più ad accesso libero come è stato fino ad oggi ( chi non avrà la documentazione dovrà pagarsi il tampone ), perché il sistema rischia di andare in crash - a Treviso è successo proprio questo negli scorsi giorni -, inoltre chi fa i tamponi sono i nostri sanitari che abbiamo distolto dagli ospedali. E' una gestione molto complicata. Inoltre oggi dobbiamo allinearci all'accordo nazionale: Figliuolo ha siglato un accordo con le farmacie per il prezzo dei tamponi (8 euro, 15 euro, 22 euro). Ultimo aspetto è che occorre garantire il servizio efficiente per il contact tracing, agli ammalati, ai non vaccinati con patologie. Non possiamo pensare di continuare a fare 50mila tamponi ogni giorno, questo è un dato di fatto. La questione turisti: la Germania per i non vaccinati ha chiesto il tampone in ingresso, nelle località turistiche non escludiamo di organizzare punti tampone a 22 euro. Stiamo anche preparando un nuovo piano di Sanità pubblica per le scuole, ma è ancora in fase di elaborazione».

Cosa cambia: i tamponi rapidi a pagamento

Il dottor Michele Mongillo, Prevenzione - Sanità pubblica, spiega nel dettaglio i cambiamenti inerenti al nuovo piano di Sanità pubblica.

Sanitari non vaccinati, cosa succederà?

Il dottor Flor, dg della Sanità regionale, ha parlato della situazione, Zaia commenta: io sono un inguaribile ottimista, penso che coloro che non possono per motivi di salute devono essere ascoltati, poi ci saranno anche quelli che lo fanno perché hanno preso questa decisione, ma le misure devono essere prese dai direttori della Sanità veneta. Ogni direttore troverà la miglior soluzione, nel rispetto della libertà di queste persone che hanno un contratto che non prevede la vaccinazione.

Visite nelle Rsa

Si potrà tornare a far visita agli ospiti? I visitatori delle case di riposo rientrano fra le categorie che potranno fare il tampone gratis, noi recepiamo tutte le direttive (il riferimento è all'ultima che prevede il ritorno delle visite nelle Rsa per 45 minuti una volta a settimana). Ma ricordo che le case di riposo non sono gestite dalla Regione Veneto. Visto cosa è accaduto, mi rendo conto che i gestori sono in posizione di autodifesa, per evitare che scoppino focolai.

Il modello matematico del Veneto, cosa prevede?

Con questa variante il vecchio modello matematico non funziona più, dobbiamo "registrarlo".