Green pass, Lamorgese: «I titolari dei locali non possono chiedere i documenti, ma i controlli spettano a loro»

Green pass, il ministo dell'Interno Luciana Lamorgese fa chiarezza sul tema dei controlli: «I titolari dei locali non possono chiedere i documenti, ma i controlli spettano a loro». Quieste le parole del ministro: «Il rispetto delle regole è importante», ha detto a Torino il ministro Lamorgese rispondendo ai giornalisti sulla proteste dei No Green pass. Il ministro non ha escluso «controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa». Ha però ribadito che saranno i titolari a dover provvedere, anche se «non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti».

«Circolare per l'attività di controllo»

«Non si può pensare - ha spiegato il ministro dell'Interno - che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare».