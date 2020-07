Zaia, in diretta a sorpresa su Facebook: «La verità sul cluster del Vicentino»

Luca Zaia in diretta Facebook oggi, fuori programma. «Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi. Se lo sono presi in Serbia e lo hanno portato in auto".



Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

«Sembra che il paziente serbo sia anche deceduto, ma in Veneto abbiamo 5 positivi contagiati in Serbia. E punto. Sembra che a livello nazionale vogliano far passare un altro messaggio».



Nuova ordinanza del Veneto: cosa cambierà

Il cluster vicentino: tutta la verità

Nuova ordinanza di lunedì: per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi e nell'individuazione dei contatti. C'è evidentemente un vulnus normativo. Il sanitario deve essere in grado di dire "guardi, lei si ferma qui". Ho parlato con il ministro Speranza ieri e stamani alle 7, e anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo perché i nostri sanitari, per la sicurezza pubblica.Giovanni Pavesi, direttore generale Ulss Berica, spiega cosa è accaduto nel Vicentino. Il paziente è stato tenuto monitorato dopo il tampone positivo, era in isolamento fiduciario, non abbiamo ritenuto soddisfacente il contatto, e grazie anche all'aiuto del sindaco ci siamo presentati a casa del soggetto e lo abbiamo portato in ospedale in ambulanza. Ora si trova in terapia intensiva. I casi in totale sono 5. Abbiamo preso l'elenco dei contatti stretti, anceh se c'è stata reticenza nel fornirli. Li abbiamo tamponati tutti: 37 Verona, 28 Padova e 52 a Vicenza. I casi sono stati importati dall'estero, è la prima volta in Veneto, non si tratta di focolai nostri, inoltre abbiamo subito intercettato e isolato i casi.