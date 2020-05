Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi: le tre regole per riaprire Linee Guida Scarica il pdf

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi sabato 16 maggio del governatore del Veneto Luca Zaia . Fase 2 e riaperture, Zaia ha annunciato una nuova ordinanza per il Veneto con le linee guida regionali che sono state una base del lavoro al tavolo con il governo. Un metro di distanza, igienizzazione e misurazione della temperatura (che tuttavia resta facoltativa), sono questi i tre capisaldi per le riaperture del Veneto. Ora la responsabilità passa dal governo alle Regioni.

Diretta Zaia: cosa ha detto oggi

Tamponi

Due estrattori si sono rotti, una macchina che lavora 24 ore su 24 si può giustamente rompere, siamo a oltre 497mila tamponi fatti.

Fase 2, riaperture in Veneto

Ieri è stata una giornata campale. Il dato che abbiamo è incoraggiante, noi da quel famoso 10 aprile (fine del lockdown), in 36 giorni, abbiamo avuto tutti gli indicatori in calo. Il 4 maggio, nonostante le parziali riapertura, continuiamo a calare. Adesso facciamo un passo in più. Le nostre linee guida sono già state fatte, per essere pronti. E ieri è venuta fuori una bella soluzione con il Governo, scongiurando il pericolo delle rigide linee guida Inail. Ora siamo in attesa del testo definitivo, ma l'intesa della chiusura della riunione, è stata: le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza. Quindi noi siamo pronti con l'ordinanza, basta un clic, ma prima dobbiamo leggere cosa ci sarà scritto nel decreto del governo.

Riaprire è un atto di fiducia

L'emergenza non è finita, non sottovalutate il Coronavirus. Se volessimo fare i parac... meno carte firmiamo, più tranquilli stiamo tutti, riaprire non è obbligatorio. La responsabilità ora passa in amno ai cittadini che devono rispettare le regole. Bisogna portare le mascherine e stare attenti per evitare un ritorno dell'infezione. Noi ci mettiamo la faccia e la firma ma questa rischia di essere una roulette russa.

LINEE GUIDA CONDIVISE - SCARICA IL PDF

Ristoranti - Le regole del Veneto

Predisporre informazione sulle misure di protezione (cartelli informativi)Potrà essere rilevata la temperatura (ma non è obbligatoria)Prodotti igienizzanti ai tavoliPosti a sedere: accesso tramite prenotazione da privilegiareSeparazione fra clienti: un metro (anche fra i tavoli, da schiena a schiena fra tavoli diversi)Esterni: privilegiarli rispetto agli interni quando si puòTavoli: le sedute garantiscano distanziamento di almeno un metroBanco: consentita la somministrazione al bancone solo se garantita distanza di un metroProibito il buffetPersonale dei ristoranti deve lavarsi le mani prima di ogni servizio al tavolo

Ristoranti dei centri storici, molto piccoli

Anche in casi particolari, di locali piccolissimi, non ci saranno deroghe al metro di distanza. Sotto il metro non si discute.



Nomi e cognomi registrati

La distanza di un metro

Per 14 giorni i locali dovranno tenere il registro dei clienti per questo periodo. E' raccomandato fortemente registrare il numero delle persone, ma non è obbligatorio. Così se si dovesse verificare un caso di contagio possiamo risalire ai contatti.L'assessore Lanzarin ha spiegato che è la distanza minima riconosciuta per evitare il cotagio. «Non è solo buonsenso ma abbiamo parametri scientifici».

Condizionamento dell'aria

Ci sono indicazioni nelle linee guida regionali anche con manutenzioni da fare e dettagli. Più aria circola, meno guai ci sono.



Il problema dei bambini e ragazzi 0-14

Abbiamo inserito i ragazzi, la proposta è stata stralciata con l'impegno di trattarla in settimana in maniera indipendente. Abbiamo accettato questo slittamento, ma dovrebbe chiudersi in settimana. Noi abbiamo già le nostre linee guida anche su questo, ma non abbiamo voluto creare incidenti diplomatici, anche se resta una delle emergenze per noi assolute.

Le grandi aggregazioni: questioni ancora sospese

I parchi come Gardaland, discoteche, sale da gioco, giostre, spettacoli viaggianti: questi temi sono ancora da discutere. Proporremo anche qui le nostre linee guida. Nelle prossime settimane verrà discusso anche questo, dal 3 giugno dovrebbe essere tutto aperto.

Ffp2 Mascherine da usare "senza valvola": perché?

Nel testo del decreto del governo è scritto "senza valvola". La valvola viene utilizzata in ambito ospedaliero, per determinate attività, dopve il filtro è un'ulteriore protezione per l'operatore. Senza la valvola garantiamo una protezione maggiore per chi la indossa e ancora di più per il cliente, eprché senza valvola non passa il flusso del respiro dell'operatore.

Turismo e spostamenti fra regioni

L'apertura delle frontiere è dal 3 giugno, prima è tutto chiuso, compreso il traffico fra regioni. Fino a quella data non ci saranno turisti stranieri, spero che dal 3 giungano e riprenda anche il traffico aereo.

Autunno e rischio di ritorno del contagio

Le terapie, che scenario ci si può immaginare? Non ci coglierebbe impreparati il virus, in autunno, come è accaduto il 21 febbraio. Sappiamo che i cocktail di farmaci funzionano, gli antimalarici, le cure a domicilio, abbiamo i 7 protocolli sperimentali, e i risultati sull'utilizzo del plasma dei malati è una frontiera sulla quale investire, assolutamente. Non abbiamo smantellato la rete delle terapie intensive. Se serve siamo pronti con l'artiglieria pesante.

Ultimo aggiornamento: 13:45

