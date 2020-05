Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi: cosa ha detto

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi venerdì 15 maggio del governatore del Veneto Luca Zaia . Ecco gli argomenti affrontati in conferenza stampa.

Il bollettino

I dati rispetto a ieri. Sono oltre 485mila i tamponi fatti, 18889 positivi (+44), in isolamento 4259 persone (-177). RIcoverati 644 (-41) dei quali 279 si sono negativizzati. Terapie intensive a 54 (-8), dimessi 3142 (+40).

Diretta Zaia: scontro sulle linee guida

Oggi incontro con il premier Conte, ministro Speranza e Boccia

Il Governo ha anticipato due provvedimenti: un decreto con le linee guida e un Dpcm. Vogliono stabilire le date nazionali per le riaperture alle quali le Regioni possono derogare anticipando le aperture. Il provvedimento dice che possiamo applicare le linee guida regionali ma rispettando quelle nazionali, cosa significa? L'Inail ha fissato metri per spiagge e ristoranti, bisogna trovare una soluzione, e la soluzione è di antura legislativa. Noi vogliamo aprire ma in amniera serena per non mettere nei guai imprenditori e lavoratori. Spero non ci siano sorprese, perché quando si lavora con Roma le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Il paradosso delle spiagge

Abbiamo 5 metri in spiaggia e in fabbrica un metro senza mascherina? Il ragionamento non sta in piedi. Pensate alle differenze degli arenili nei vari territori da Nord a Sud Italia, è impossibile fare una linea uguale per tutti, servono "abiti sartoriali".

Garanzie legislative per modificare le linee guida

Io ho proposto a Conte una via d'uscita: che le regioni applichino le linee guida dei loro dipartimenti di prevenzione, e quelle Inail nazionali quando no hanno le proprie. Conte ha risposto che valuterà questa opzione.

Norme troppo complicate e spese per i negozianti: come semplificare?

​Igiene e sanificazione non sono derogabili: si semplifica, certo, ma in sicurezza. Le regole sanitarie di base devono essere rispettate. Parrucchieri e barbieri sono sempre stati molto attenti da questo punto di vista.

Spostamenti fra Regioni

Regioni ad alto o basso rischio: ai primi di giugno probabilmente ci sarà la libera circolazione, mancano 15 giorni, per cui bisogna capire come sarà la situazione contagio e terapie intensive. Quindi la guardia non va abbassata, evitare assembramenti, usare le mascherine, i dispositivi, la partita è passata in mano ai cittadini per evitare la reinfezione. Comunque, l'argomento dello spostamento fra regioni diventerà attuale a giugno a seconda delle condizioni nelle quali saremo. E' tutto in amno al comitato scientifico nazionale, non dipende dalla Regione ma dallo Stato. Quando sento che l'Austria apre le frontiere con la Germania e non con l'Italia... insomma, abbiamo contagi ma facciamo anche tantissimi tamponi.

Asili, grest e centri estivi

Tenteremo di metterlo in ordinanza, partendo dal punto che esistono risorse per finanziarli.

