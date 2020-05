Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta oggi: in arrivo nuova circolare. Centri estivi: al via entro il primo giugno. Mascherine solo al chiuso dal mese prossimo

Coronavirus Veneto. E' il giorno delle riaperture in Veneto e anche oggi il presidente Luca Zaia parla in diretta Facebook ai cittadini. Il 18 maggio 2020 è una data importante: segna l'inizio della Fase 2 del contagio da Covid, per la quale la Regione ha preparato le proprie linee guida ed emanato una nuova ordinanza (Scarica il PDF) dopo la pubblicazione ufficiale del nuovo Dpcm del Governo (Scarica il PDF). Incremento dei contagi, ricoveri, nascita di nuovi focolai: sono questi gli elementi che potrebbero far tornare indietro il Veneto, e farlo ripiombare nelle chiusure. Per questo Zaia fa un appello ai cittadini: «Portate la mascherina, fate questo sacrificio per 10 giorni, poi vedremo». Se tutto va bene dal 2 giugno la mascherina si userà solo nei luoghi chiusi e quando il distanziamento sarà inferiore al metro.

Luca Zaia, la diretta di oggi

Il bollettino

Sono 513mila i tamponi fatti oggi. 18.950 positivi (11 in più), 3870 persone in isolamento (-109), ricoverati 592 (-9), terapie intensive 51 (+1), 3187 i dimessi, morti in totale 1803 (+6), i nati sono 79.

Test sierologico - patente di immuni

La patente di guarito per chi ha gli anticorpi, ceh fine ha fatto? Non abbiamo l'immunità di gregge, stiamo facendo migliaia di test, stanno testando anchec kit di laboratorio, ma è qualcosa in progresso.



Fase 2 in Veneto: cosa sta succedendo

Abbiamo autorizzato di fatto tutto, alcuni apriranno fra qualche giorno per loro scelta, ma i motori sono partiti. In generale abbiamo ricevuto molte segnalazioni soprattutto per ricevere alcune delucidazioni sulle norme:

Mercati

Sono autorizzati, di ogni ordine e grado.

Ristoranti

Su questo frontestiamo lavorando a una circolare per questo settore, che devono rispettare il distanziamento e uso mascherina e guanti per gli operatori. Ai sindaci faccio un appello per incentivare al massimo l'ampliamento dei plateatici, anche in via temporanea, in modo che possano essere privilegiati.

Buffet, con nuove regole si può

Sono vietati i buffet classici, ma stiamo preparando una circolare per renderli gestibili comunque: banco protetto, schermato, il cliente sceglie e viene seervito dall'operatore in sicurezza con mascherina e guanti.



Riapertura centri estivi

Stiamo lavorando per dare il via dal 25 maggio o per il primo giugno ad alcune attività in due comparti che ci stanno a cuore: i centri estivi - il Dpcm lo prevede, vediamo di fare un'ultima ricognizione e poi dare il via all'apertura. La questione è stata inserita nel nuovo Dpcm, quindi probabilmente hanno trovato una soluzione. Nel decreto ci sono i 150milioni, ora cerchiamo di mettere in fila tutto per organizzare le riaperture.

Parchi di divertimento

L'altro comparto è quello dei parchi di divertimento, luna park e similari.

Giostre nei parchi per bambini

Il problema è avere linee guida per la gestione di queste strutture, compresa la sanificazione dei giochi per i bambini. Anche questo tema entrerà nella nuova comunicazione della Regione che arriverà a breve.

Ippica

Gli ippodromi mi scrivono, dicendo che in altre regioni corrono. Al momento però quella attività risulta che la corsa dei cavalli come gara non sia autorizzata, la pratica individuale invece sì.



Mascherina: quando si deve usare

Ci arrivano segnalazioni di cittadini che non indossano la mascherina. Noi abbiamo inserito l'obbligo perché la nostra riapertura è importante, non vogliamo ossessionare i cittadini ma metterli in sicurezza. Se ci tornano su infezioni, contagi e ricoveri, dobbiamo tornare indietro. Se finora è andato bene è perché abbiamo fatto delle scelte oculate. "Questo sacrificio, per 10 giorni, possiamo farlo?", ha chiesto Zaia. Questa ordinanza scade il 2, se non ci sono sorprese la mascherina si userà solo se non sarà garantito il distanziamento sociale.

Guanti non più obbligatori per i cittadini

Difficile trovarli, ma sono sostituibili con il gel igienizzante. Inoltre il richio è che vengano riutilizzati, non siano più usa e getta. Non abbiamo inserito l'obbligo per evitare questo.

Trasporti pubblici ancora contingentati

Stiamo preparando una ordinanza, bisogna garantire il servizio, punto. Sarà in linea con le linee guida precedenti.

Centri culturali

Ne abbiamo parlato stamattina, tutto quello che possiamo fare, lo facciamo, ma lasciateci il tempo di lavorare perché il Dpcm rema contro. Stiamo cercando di capire come si può fare.

Il retroscena dell'accordo

​Sabato notte ci siamo trovati con la bozza del Dpcm, è saltata l'intesa perché non era praticabile e le Regioni non erano neppure in allegato, come ho spiegato ieri. Alla fine abbiamo incontrato Conte nella notte con Boccia e abbiamo chiuso la partita con un impegno formale per le riaperture con una valutazione epidemiologica.



Congiunti fuori Regione: accordo per uscire

Abbiamo raggiunto l'accordo con il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Trento, e l'Emilia Romanga: si possono andare a trovare i congiunti in queste regioni. Scarica qui il pdf ).

Il medico “eroe della Sars" avverte: «Si rischia una nuova ondata Covid, ci vorranno anni per il vaccino»

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA