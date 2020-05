Il Veneto è entrato nella Fase 2, quella delle riaperture e del libero movimento dei cittadini, almeno entro i confini regionali e con autocertificazione nelle regioni limitrofe che hanno stretto accordi per la visita ai congiunti. I dubbi sulle regole della nuova ordinanza (Scarica il Pdf) del governatore Luca Zaia tuttavia sono ancora molti, per questo abbiamo cercato di dare risposte alle domande dei nostri lettori.



Fase 2, la mascherina quando serve?

Quando devo mettere la mascherina?

Ci sono delle eccezioni per la mascherina?

Quando potremo smettere di portare la mascherina?

Al ristorante ci sono limiti di posti per prenotare i tavoli?

Ma se al tavolo ci sono solo conviventi va rispettata comunque la distanza?

Nel caso di conviventi, il ristoratore deve chiedere una dichiarazione in forma scritta?

Prenotazione sempre obbligatoria?

Come si registrano i nominativi dei commensali da conservare per 14 giorni? Bisogna chiedere i documenti?

Il buffet è vietato? O in alcuni casi è consentito?

In spiaggia mentre prendo il sole devo tenere la mascherina?

E se sono in auto con altre persone non conviventi devono tenere la mascherina?

Visto che la nuova ordinanza non pone limiti all'interno della regione, gli amici possono ritrovarsi?

Quante persone fanno un assembramento?

Il divieto di assembramento vale solo per gli spazi pubblici?

Posso riprendere a frequentare la palestra?

Il distanziamento sociale di 1 metro è sufficiente in palestra?

Se alcuni attrezzi della palestra non possono essere disinfettati, si possono utilizzare lo stesso?

Si possono utilizzare gli armadietti per riporre i propri indumenti?

Se voglio andare in un negozio, devo avere i guanti?

E se volessi comprare alcuni vestiti?

Nei negozi è necessaria la mascherina?

Quando i guanti sono obbligatori?

La misurazione della temperatura corporea è obbligatoria?

Posso pagare gli acquisti in contanti?

I guanti sono ancora necessari quando si esce di casa?

Posso quindi andare in vaporetto, in treno, in autobus o al supermercato senza guanti?

Per spostarsi all'interno del territorio serve ancora l'autocertificazione?

Quando posso spostarmi fuori regione?

In base all'ordinanza numero 48 del 17 maggio 2020 del presidente della Regione del Veneto è obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva. Stessa regola in Friuli Venezia Giulia.Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.L'ordinanza regionali finirà i suoi effetti alla mezzanotte del 2 giugno. Dal 3 giugno si potrà uscire senza mascherina, ma la si dovrà avere a portata di mano perché fino al 15 giugno vale il Dpcm del premier Conte che la impone per i luoghi pubblici.No, dipende dalle dimensioni del locale, l'importante è che siano rispettati i distanziamenti: un metro tra seduta e seduta.No, se si è al tavolo tra conviventi si può anche stare più vicini.L'ordinanza non prevede obblighi per il ristoratore. Si tratta di una assunzione di responsabilità - anche verbale - da parte del cliente.È consigliata, ma se uno si presenta al ristorante senza prenotazione e c'è posto, può tranquillamente fermarsi.No, basta l'individuazione della persona che ha prenotato.Il buffet è possibile se servito: l'ospite potrà vedere le pietanze, sceglierle e ci sarà un operatore che gliele consegnerà. È attesa al riguardo una circolare.No, se si è sotto l'ombrellone o sul lettino o sdraiati si può prendere il sole senza mascherina. Se si va a fare una passeggiata, al chiosco bar, al ristorante o se ci si ferma a parlare con il vicino, serve la mascherina se non è assicurata la distanza di un metro.Sì, la mascherina va tenuta sempre tra non conviventi se non è garantito il distanziamento di un metro.Sì, ma niente assembramenti.Non c'è un numero o un parametro. Vale il principio secondo il quale diventa assembramento quando gli spazi che non garantiscono il distanziamento di un metro l'uno dall'altro.No, vale anche per gli spazi privati. A casa propria non è che si possa invitare il mondo se non si è in grado di assicurare la giusta distanza.Sì, ma bisogna organizzare gli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedendo postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso.La distanza di sicurezza deve essere di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).No, gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.L'ordinanza dice che tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. È inoltre raccomandato di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.No, ma va garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.Sì, i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.L'uso dei guanti usa e getta è previsto nelle attività di acquisto, soprattutto nei mercati, particolarmente per alimenti e bevande.No, ma è consigliata soprattutto nei centri commerciali. In ogni caso va impedito l'accesso a chi presenta una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.Sì, ma l'invito è di favorire modalità di pagamento elettroniche.Non più. Con la nuova ordinanza del presidente della Regione Veneto numero 48 del 17 maggio è sufficiente l'igienizzazione delle mani. Regole analoghe sono previste anche in Friuli Venezia Giulia.Sì. I guanti devono indossarli gli operatori che somministrano alimenti e bevande e gli operatori dei servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste). Chi non ha i guanti deve igienizzare le mani.No, non serve più l'autocertificazione. La nuova ordinanza regionale dice che è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all'interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto. Resta inteso che è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata.Oltre che per motivi di lavoro e di salute, si può far visita ai propri congiunti ma solo se gli spostamenti sono tra province contermini. Il Veneto ha già raggiunto accordi in tal senso con Friuli, Trentino, Emilia Romagna. Al momento non sono previsti spostamenti per visitare i congiunti a Bolzano e neanche in Lombardia.