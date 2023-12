MESTRE - Un terribile volo dal quarto piano di un condominio e poi l'impatto mortale sull'asfalto. La tragedia oggi pomeriggio, 4 dicembre, in via Gaspare Gozzi al civico 28 a Mestre. Sul posto stanno intervenendo le ambulanze del Suem e la polizia. Per ora si sa solamente che una persona è deceduta.

+++Notizia in aggiornamento+++