Da Venezia alla California con scalo a Barcellona, le nuove linee

VENEZIA - Si intensifica il traffico aereo in partenza dall'aeroporto Marco Polo. Quattro volte a settimana partono voli verso Los Angeles e San Francisco, con scalo a Barcellona di circa due ore e mezza, con le compagnie Vueling e Level. Da Venezia questa estate solo Vueling ha all'attivo 22 collegamenti diretti settimanali con Barcellona, scalo connesso alle due città californiane: da lì sono disponibili voli diretti per Los Angeles (lunedì, merecoledì, giovedì, sabato) e per San Francisco (martedì, giovedì, sabato, domenica). «La rete di connessioni di Level e Vueling ci permette di offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di destinazioni in modo semplice e veloce, con un'unica prenotazione. Tutte le rotte operate da Level sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling: in questo modo, i viaggiatori possono prenotare un volo da Venezia verso la città di Los Angeles o San Francisco, passando da Barcellona e affidandosi alle due compagnie del Gruppo IAG» ha spiegato Lucia Adrover, direttore commerciale di Level. «La crescita della nostra rete permette di offrire un maggior numero di coincidenze a tutti quei passeggeri che vogliono volare verso queste destinazioni in America attraverso l'hub di Barcellona» ha aggiunto Jordi Pla, direttore di pianificazione a lungo termine di Vueling.

APPROFONDIMENTI L'OCCASIONE Asta di oggetti smarriti in aeroporto a Tessera: come fare per... TESSERA Manca personale di terra in aeroporto, al Marco Polo passeggeri in... MESTRE Rfi ha fretta, pronta la gara per la bretella verso l'aeroporto...