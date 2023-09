VENEZIA - Una tutela in più dall'Europa per le produzioni di qualità, anche veneziane. Il marchio di indicazione geografica protetta, Igp, esteso ai prodotti non alimentari, è ormai avviato verso l'approvazione, ma i tempi per una sua applicazione non saranno rapidi. Ci vorranno, come minimo, più di due anni. Un punto della situazione è stato fatto ieri dall'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, volato a Bruxelles con una ampia delegazione della Lega. Qui, insieme alla parlamentare leghista Rosanna Conte, ha incontrato i funzionari dell'Unione europea per approfondire la questione Igp. Strumento che Venezia chiede da tempo per vetro di Murano e merletto di Burano innanzitutto, ma non solo, quale arma contro la piaga della contraffazione.

ITER ANCORA LUNGO

«Proprio all'inizio di questo mese, al Parlamento europeo, abbiamo approvato in prima lettura il regolamento Ue che introduce le nuove Igp non alimentari - riferisce Conte -. Adesso, si attende la posizione del Consiglio Ue, dopodiché il provvedimento sarà adottato in via definitiva e verrà applicato dopo 25 mesi. Ma il traguardo è finalmente alla nostra portata. Quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, a breve sarà realtà: anche i prodotti del nostro artigianato e della nostra industria potranno essere registrati come Indicazioni geografiche protette dell'Unione europea».

UN'ARMA IMPORTANTE

Soddisfatto Costalonga: «Sarà un'arma importante contro la contraffazione. Le multe previste dalla normativa Igp sui prodotti alimentari sono micidiali. Poterle applicare anche a settori come il vetro di Murano o il merletto di Burano per noi sarà di grandissimo aiuto». Una protezione ulteriore nel caso del vetro, che andrà a «integrare e migliorare il marchio di Promovetro» chiarisce l'assessore. «Da unica eurodeputata veneziana - aggiunge Conte - sento la responsabilità di dare un supporto concreto a eccellenze dell'artigianato come il merletto di Burano e il vetro di Murano, tanto più alla luce della recente e grave crisi energetica. Si tratta di produzioni basate sull'artigianalità e la creazione artistica, troppo spesso soggette a copie e imitazioni che ne danneggiano l'immagine e ingannano il consumatore, e che vanno quindi non solo tutelate ma assolutamente valorizzate».

Normativa attesa, di cui si parlerà oggi anche a Venezia, in un incontro tra l'eurodeputata Alessandra Basso (LegaId) e la Confartigianato di San Lio. All'Hotel Aquarius, dalle 18.30, una quarantina di artigiani e presidenti di federazione esporranno necessità e aspettative del settore.