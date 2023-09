VENEZIA - A Venezia è l'unica persona in grado di mettere mano ad un organo per restaurarlo. La sua è un'arte che non attrae più i giovani. Pasquale Ferrari, 68 anni, è l'ultimo organaro. Attenzione da non confondere con l'organista che è il musicista. Pasquale costruisce e ripara gli strumenti e precisa: «Io non so suonare, al massimo faccio qualche piccolo accordo, il musicista in famiglia è mio fratello Giovanni».