Protesta di "Veneto accoglie" davanti alla prefettura: «No al decreto Salvini»

Dopo l'approvazione del decreto Salvini il clima di intolleranza e la continua negazione dei diritti fondamentali dei migranti ha purtroppo preso ancor più vigore - scrive la portavoce- due navi con una quarantina di persone a bordo (tra cui molti bambini) sono da settimane respinte da ogni porto e la situazione sta diventando drammatica; centinai di richiedenti asilo vengono espulsi dalle strutture di accoglienza (riversandosi senza alloggio nelle strade delle nostre città) perchè di punto in bianco il decreto ha fatto venire meno i requisiti necessari per l'ospitalità, e vengono costretti all'illegalità pur avendo titolo di permanenza in Italia. Se da una parte molti Comuni hanno deciso di disobbedire al decreto Salvini per la residenza, dall'altra ci sono sindaci, con Luigi Brugnaro in prima fila, che hanno elogiato il provvedimento dichiarando di volerlo applicare in toto. Per questi motivi, che sono solo i primi effetti di un decreto disumano e discriminatorio, dobbiamo continuare la mobilitazione in tutte le piazze

.

Venezia - Manifestazione di protesta diquesta sera a Venezia in Campo San Maurizio nei pressi della Prefettura: «