â€‹A Venezia ogni giorno arrivano almeno 25mila turisti di troppo

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Venezia sta sostenendo ben oltre il suo limite di sopportazione e come ha detto ieri l'esperto Jan Van Der Borg «al limite della sua esistenza».A dirlo è una ricerca presentata dall'Università Ca' Foscari ieri mattina, in cui un gruppo di economisti del turismo coordinati dal professor Jan Van Der Borg ha analizzato i cambiamenti nel delicato ecosistema lagunare degli ultimi trent'anni. Il risultato è esplosivo e anima il dibattito sempre più acceso sulla gestione dei flussi turistici in laguna. Secondo lo studio, la capacità di carico turistico, cioè i visitatori che il centro storico è in grado di sostenere, sono 52mila al giorno. La realtà però è diversa: 77mila al giorno, quindi 25mila oltre la soglia di sostenibilità. E senza nemmeno contare i numeri sulle