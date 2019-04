Ponte della Giudecca come Calatrava: ascensore "milionario" da rimuovere

di Roberta Brunetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Installati dodici anni fa, i due ascensori che dovevano rendere accessibile a tutti il ponte Longo della Giudecca, di fatto, non hanno mai funzionato. Ora il Comune ha deciso di smantellarli, proprio come l’ovovia sul ponte della Costituzione. In questo caso, però, saranno realizzate delle rampe per garantire quell’accessibilità tanto richiesta e così a lungo negata. L’intervento è stato inserito nel Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche che la Giunta dovrebbe approvare a breve. «I nostri uffici hanno già studiato tre ipotesi di rampa - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - Ora stiamo attendendo le indicazioni della Soprintendenza per procedere».