​BELLUNO - Deviazioni e divieti alla Veneggia, con ricadute anche a livello commerciale. Il primo febbraio il progetto per mettere in sicurezza il ponte sul Rio Cusighe è diventato attuativo e, dopo due settimane, una verifica del lo “ stato dell’arte ” rivela qualche riflesso negativo, forse niente di imprevedibile, ma comunque la situazione crea problemi . Da una parte vi è la sofferenza, per la contrazione della clientela, che ha portato una macelleria a chiudere (prendendosi alcuni giorni di ferie). Dall’altra c’è chi pazienta, consapevole che l’opera è migliorativa in nome della sicurezza di tutti.

POCA GENTE A CENA

Alla pizzeria “Pizzicotto” - da cui comunque si può accedere dal centro commerciale Mega - la ricaduta, in termini di tavoli occupati, si è vista: « Meno gente, sia a pranzo sia a cena. Il calo, specialmente alla sera, è stato evidente la settimana scorsa, molto di più per cena – spiegano – per fortuna non mancano i lavoratori che, dagli uffici limitrofi, abitualmente fanno qui la pausa pranzo » . Fanno il punto anche Beppe e Christian Savalli, rispettivamente titolare e direttore del centro Expert-Idea Musica: « Sicuramente abbiamo registrato un flusso di gente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a spanne intorno a un 20 per cento in meno» . Savalli, peraltro, vuole vedere rosa all’orizzonte: « La sensazione è che nelle prossime settimane andrà un po’ meglio per tutti. I bellunesi ora hanno solo bisogno di tempo per abituarsi alla nuova viabilità dove, effettivamente, a essere decisamente carente è la segnaletica. Da noi, va detto, si può arrivare senza alcun problema, visto che, in sostanza, è chiuso solo il ponte » .

BANDO ALLE POLEMICHE

Nessuna vena polemica nelle parole di Albert Kryptos, titolare della birreria-ristorante-pizzera Excalibur: « Quello del ponte era un intervento necessario, speriamo che facciano un buon lavoro e finiscano in tempo ». Sulla perdita di clientela collegata al girotondo stradale così commenta: « Forse mancano un po’ i clienti di passaggio che cercano alternative, ma è difficile quantificare – precisa Kryptos che, dopo 18 anni vissuti nel locale, anche da direttore, dal primo dicembre 2023 è titolare del pub - . Non so, infatti, se il calo va collegato direttamente alla chiusura della strada e del ponte: è un dato di fatto che febbraio, almeno fino al 15, è un mese in cui si lavora sempre meno rispetto a novembre, dicembre e gennaio » .

TEMPISTICHE PREOCCUPANTI

Tornano all’interno del centro commerciale Mega, ecco Lucia – all’erboristeria Mondo Verde – che afferma di avere « un terzo in meno di clientela che frequenta il negozio » , e che la gente « brontola perch é con il giro di strade e le immissioni si perde tanto tempo » . In linea il parere del responsabile del negozio di abbigliamento Sorelle Ramonda: «I l disagio è oggettivo e ci spaventa lo stop di due mesi: arrivare al Centro commerciale non è complicato, ma è un calvario uscirne. I clienti sono arrivati nei primi giorni dopo l a chiusura del ponte, ma hanno detto che prima di tornare passerà del tempo. Ecco che in prospettiva c’è il timore che anche il cliente fidelizzato vada da altre parti » . Intanto non si sta con le mani in mano: « In collaborazione con il responsabile del supermercato Mega stiamo pensando di suggerire delle opzioni che valgano come alleggerimento del traffico ».

L’ASSOCIAZIONE