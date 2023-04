In vacanza a Jesolo, litiga col fidanzato e tenta di buttarsi nel Sile: salvata dai passanti

JESOLO - Un forte litigio, forse una forte delusione d'amore, poi l'alcool, magari qualche droga e la mente che va in confusione e ti porta a pensare di fare gesti inconsulti, anche estremi. E' quanto sarebbe successo ad una ragazza arrivata dalla Lombardia, vista da alcuni passanti mentre, barcollando, passeggiava lungo il fiume Sile, nella zona di via La Bassa. E' grazie a loro che non è accaduto il peggio e la ragazza è potuta essere soccorsa, curata, per poi ritornare a casa.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, di primo mattino; non è escluso che l'episodio scatenante risalisse a qualche ora prima e che la giovane stesse vagando da qualche ora. Protagonista è stata una donna sui 30 anni, proveniente, come detto, da un Comune lombardo, arrivata a Jesolo probabilmente per qualche giorno di vacanza. Non è chiaro cosa sia successo esattamente; sembra che la donna abbia fortemente litigato con il fidanzato, arrivando forse alla rottura del rapporto.

Un episodio che l'avrebbe scossa al punto che avrebbe iniziato a bere, tanto. Magari facendo uso di qualche sostanza stupefacente. Tutto l'ha portata ad uno stato mentale di forte confusione ed agitazione. Ha vagato fino a raggiungere gli argini del fiume Sile, lungo via La Bassa. A quanti l'hanno vista è parso volesse gettarsi, per questo l'hanno raggiunta e in qualche modo convinta a rientrare verso l'interno.

Chiamata l'ambulanza, è stata portata in ospedale. Del fatto sono stati informati i carabinieri.