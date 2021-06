Ca' Foscari da settembre in aula. Lippiello: «L'Ateneo tornerà a essere quello di sempre, che tutti amiamo»

VENEZIA - A Cà Foscari, a settembre si torna in aula: lo ha annunciato oggi, lunedì 21 giugno, la Rettrice dell'Ateneo veneziano Tiziana Lippiello in un messaggio rivolto a tutta la comunità cafoscarina. Le lezioni cominceranno il 6 settembre per i corsi di area linguistica e il 13 settembre per i corsi di tutte le altre aree (umanistica, economica, scientifica): da settembre l'Università Cà Foscari di Venezia torna in presenza.

«L'Ateneo tornerà a essere quello di sempre, che tutti conosciamo e amiamo. Le nostre sedi riprenderanno ad accogliere docenti, studentesse e studenti - ha detto la Rettrice - Torneremo a condividere momenti di scambio, dialogo e socialità, finalmente di persona: certo, osservando rispettosamente tutte le disposizioni di sicurezza necessarie, ma riappropriandoci nuovamente del senso più profondo del nostro essere una Università: una comunità accademica che si nutre della condivisione e del confronto d'idee, di cui la didattica in presenza costituisce una risorsa essenziale».

Lippiello si dice »naturalmente consapevoli che la situazione sanitaria è ancora in evoluzione e sottoposta a un monitoraggio costante. Per il primo semestre ricorreremo alla modalità duale per gli studenti internazionali e - se sarà necessario mantenere il distanziamento - per tutti gli studenti, così da garantire un'adeguata formazione».