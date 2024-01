SAN DONÀ - L'Ulss4 assume 76 infermieri e azzera il deficit in organico. La notizia è stata ufficializzata ieri dalla direzione generale dell'Azienda sanitaria del Veneto Orientale. Non appena ultimato l'iter burocratico del bando, saranno assunti a tempo indeterminato: una parte andrà a sopperire al turn-over fisiologico di personale, altri a potenziare le attività erogate alla popolazione, tra le quali vari servizi territoriali. Nei giorni scorsi il direttore generale, Mauro Filippi, aveva indicato in una ottantina, il numero di infermieri ancora mancanti dalla pianta organica. «Considerato che in quel numero ha spiegato ieri rientravano anche infermieri in aspettativa, quindi temporaneamente assenti, ma che conservano la titolarità del posto, si può di certo dire che, con queste assunzioni, andremo, di fatto, ad azzerare le necessità».

IL BANDO

Naturalmente si parla ancora in linea del tutto teorica, visto che si dovrà attendere l'esito del concorso pubblico, le cui domande dovranno essere inoltrate entro giovedì 11 gennaio attraverso il sito internet www.azero.veneto.it, selezionando, poi, il link "concorsi e avvisi". Nel sito tutte le informazioni sul bando, pubblicato anche sito dell'Ulss4 (www.ulss4.veneto.it).

Trattandosi di un concorso pubblico, bandito da Azienda Zero per l'ambito regionale (prevede l'assunzione complessiva di 439 infermieri a tempo indeterminato) i partecipanti dovranno indicare sin dalla candidatura l'Azienda sanitaria o l'ente per cui intenderanno concorrere. Nella sede di piazza De Gasperi si spera ci sia un'indicazione verso il Veneto Orientale. Per incentivare questo tipo di scelta, l'Ulss4 mette a disposizione due foresterie.

L'OFFERTA

«Per chi sceglierà l'Ulss 4, anche trasferendosi da altre regioni, ci saranno varie opportunità spiega Filippi Metteremo a disposizione alloggi in foresteria a prezzi agevolati: questo territorio a vocazione turistica è per sua caratteristica accogliente e riserva tantissime opportunità nel tempo libero per i nostri professionisti. Inoltre, rispetto al passato, il nuovo contratto nazionale di settore offre all'infermiere notevoli possibilità di carriera». Le due strutture si trovano a Jesolo e San Donà di Piave, adattate per tale scopo con camere singole e doppie, dotate di bagno, cucina in comune, soggiorno, lavanderia, area ristoro. «Stiamo lavorando con il territorio per individuare ulteriori soluzioni abitative a prezzi calmierati - aggiunge Filippi - Per quanto riguarda le due strutture già messe a disposizione viene chiesta solo la copertura dei costi delle utenze, quindi si tratta di cifre contenute. Complessivamente si tratta di 25 posti al momento disponibili, ma contiamo di ricavarne altri».

CORSO DI LAUREA

In merito al crollo degli iscritti al corso di laurea in infermieristica (solo 38 sui 100 posti disponibili) a Portogruaro, il direttore generale parla di un trend nazionale. «Una tendenza che potrà invertirsi da un lato migliorando a livello di contratto nazionale le condizioni economiche, dando anche più opportunità di sviluppo e carriera. A livello aziendale ad esempio abbiamo da poco approvato un accordo importante con le organizzazioni sindacali per gli incarichi professionali che riguardano anche gli infermieri. Poi trovare alloggi e foresterie per studenti incentiva chi dalle altre regioni viene a formarsi qui dove abbiamo corsi di laurea molto prestigiosi».

Per quanto riguarda i medici, il direttore generale definisce la situazione più semplice da gestire. «Si possono dare incarichi liberi-professionali, quindi con rapporti di lavoro con profili orari, agevolando quei medici che hanno minore disponibilità; poi incarichi a tempo determinato. Non ultimo convenzioni con altre aziende, con medici che hanno determinate specializzazioni che a noi possono tornare utili».