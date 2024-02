Venezia, si cambia: per ogni guida non più di 25 turisti, altoparlanti banditi e vietato intralciare i pedoni. Ma ci sono delle eccezioni

VENEZIA - È ufficiale: a Venezia vietati i gruppi guidati di turisti di oltre 25 persone e banditi gli altoparlanti. Lo prevede la modifica del regolamento di Polizia e sicurezza urbana, approvato oggi dal Consiglio comunale. Le limitazioni valgono per le visite nel centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello.

Gruppi piccoli e niente rumore

In buona sostanza, i gruppi di turisti che visitano la città accompagnati da una guida non potranno superare le 25 persone, fatta eccezione per la presenza di bambini fino ai due anni di età, e non potranno essere utilizzati altoparlanti fra calli e campielli.

Tutela dei residenti a Venezia

L'aggiornamento del regolamento punta a una particolare attenzione alle esigenze di tutela dei residenti e alla promozione della mobilità pedonale. Tra gli obiettivi del provvedimento anche il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo delle professioni turistiche.

Vietato intralciare i pedoni

Non sarà ammesso lo stazionamento dei gruppi in luoghi in cui si arrechi «evidente intralcio» ai pedoni, in particolare sui ponti e sulle rampe di accesso riservate ai portatori di handicap.

Le eccezioni

La limitazione non si applica ai gruppi di studenti, in visita o viaggio d'istruzione, e nelle operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici. Il provvedimento entrerà