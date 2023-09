VENEZIA - A Venezia aumentano i turisti e calano gli abitanti. Trend consolidato. Ma ora c’è il sorpasso: più posti letti in alberghi e affittacamere che letti stabilmente occupati dai residenti. I numeri non mentono, proprio nei giorni in cui c’è stato il via libera della Giunta al tanto dibattuto contributo d’accesso, pronto per essere votato in Consiglio comunale martedì prossimo.