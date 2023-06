Venezia è la seconda città più affollata di turisti in Europa: la classifica di Holidu

VENEZIA - Con 21 turisti per abitante, la Serenissima si aggiudica la medaglia d'argento nella classifica delle 35 destinazioni più affollate di turisti in Europa. Il dato preso in considerazione è appunto il rapporto con la popolazione residente. Venezia si piazza dietro a Dubrovnik, in Croazia, dove si registrano 36 turisti per abitante. Sul podio c'è poi anche la belga Bruges.

La classifica è stilata da Holidu, un portale di prenotazione di case vacanza: «È abbastanza comprensibile - scrivono - che Venezia sia molto affollata. Ha una storia complicata con l'eccesso di turismo.

Le infrastrutture sono state spesso messe a dura prova dai turisti, specie quelli giornalieri, che di solito scendono da navi da crociera che si fermano per poche ore e non offrono un vero beneficio economico per la città. È stato persino vietato alle navi da crociera di navigare nel centro storico di Venezia nell'agosto 2021 e, si parla della possibilità di introdurre un ticket di ingresso alla città».

L'unica altra città italiana che figura fra le prime 20 è Firenze, con 13 turisti per abitante. «Questa classifica - spiega il portale - è stata realizzata utilizzando il numero di turisti nel 2019 (l'ultimo anno pre-pandemia) per ogni città presente negli elenchi delle città più visitate di 'The Savvy Backpacker' e 'Air Mundo'. Con questi dati, abbiamo poi estratto le popolazioni e classificato ogni città dalla posizione più alta alla posizione più bassa in base al numero di turisti per abitante, dando la priorità a quelle con più turisti in valore assoluto in caso di ex-aequo»

Contestualmente a questi dati, Holidu consiglia anche quali sono i periodi migliori per recarsi nelle città in lista. Per Venezia, l'indicazione è quella di visitarla da settembre a novembre e di fermarsi per almeno due o tre notti.

La classifica completa

1 Dubrovnik Croazia 36

2 Venezia Italia 21

3 Bruges Belgio 21

4 Rodi Grecia 21

5 Reykjavik Islanda 16

6 Firenze Italia 13

7 Heraklion Grecia 13

8 Amsterdam Paesi Bassi 12

9 Dublino Irlanda 11

10 Tallinn Estonia 10

11 Parigi Francia 9

12 Porto Portogallo 9

13 Praga Cechia 8

14 Atene Grecia 8

15 Nizza Francia 8

16 Edimburgo Scozia 7

17 Lisbona Portogallo 6

18 Copenaghen Danimarca 6

19 Antalya Turchia 5

20 Barcellona Spagna 5

21 Milano Italia 5

22 Roma Italia 4

23 Vienna Austria 4

24 Monaco di Baviera Germania 4

25 Cracovia Polonia 4

26 Francoforte Germania 4

27 Stoccolma Svezia 4

28 Lione Francia 4

29 Londra Regno Unito 3

30 Muğla Turchia 3

31 Siviglia Spagna 3

32 Berlino Germania 2

33 Madrid Spagna 2

34 Bruxelles Belgio 2

35 Budapest Ungheria