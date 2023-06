"Nordest da vivere": una guida tra arte, natura e gastronomia

Riuscire a stupirsi a due passi da casa. Le bellezze uniche delle nostre regioni si aprono a un'estate rigenerante tra natura, storia, cultura e tradizioni. Prosegue l'intenso viaggio alla scoperta delle tante meraviglie disseminate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la pubblicazione del secondo volume della collana "Nordest da Vivere", da domani in edicola con il Gazzettino. Una pratica guida che offre molteplici spunti per programmare un'escursione o una gita fuori porta, alla riconquista della libertà negata in pandemia, della leggerezza, del divertimento e del benessere. Il turismo di prossimità è stato uno dei trend del periodo Covid, segnato da restrizioni ai viaggi all'estero e in alcuni momenti al di fuori della propria regione. Ma il piacere di scoprire i gioielli naturalistici, storici e artistici a pochi chilometri da casa resta intatto, anche ora che ci si sposta in piena autonomia. Questa seconda uscita (sono in tutto quattro) arriva proprio all'inizio dell'estate, quando maggiore è la possibilità di concedersi una gita verso mete facilmente raggiungibili, ma ingiustamente trascurate dal turismo di massa. Niente di meglio, per orientarsi, di una guida agile per consultare e disegnare un proprio itinerario ad hoc, oppure da tenere in auto o nello zaino per cogliere al volo la possibilità di un'ulteriore deviazione rispetto a un percorso già programmato. Dalle "chicche" nascoste nelle città d'arte ai piccoli borghi, passando per le aree naturalistiche e gli itinerari ciclabili, fino ad arrivare ai musei: un ventaglio di proposte per una o più giornate da vivere all'insegna della cultura e del relax. Senza dimenticare quel "background" di tradizioni artigiane e culinarie, miti, curiosità e leggende che rendono ancor più caratteristico un territorio già capace di stupire quasi a ogni passo.

PICCOLI GIOIELLI

"Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta", affermava Oscar Wilde. E sfogliando queste pagine, sarà difficile non restare a bocca aperta per ciò che Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno da offrire. Si aprono nella sezione "Conoscere i luoghi", in un'esperienza di contatto con il fascino di Padova, la città dei tre "senza", o di Belluno splendente tra le montagne. Tra i piccoli gioielli si possono scoprire i borghi di Clauiano nel comune di Trivignano Udinese, di Lazise affacciato sulla sponda veronese a sud-est del Lago di Garda, Malcesine su quella orientale, o Asolo per ammirare "I cento orizzonti". Tra i viaggi del passato si possono esplorare la storia romana di Concordia Sagittaria, il gioiello rurale di Molinetto della Croda, la città murata di Montagnana. Come le meraviglie delle colline del Prosecco a Conegliano e Valdobbiadene, siti Unesco. Lio Piccolo, il giardino botanico di Porto Caleri, una gita in barca sul Brenta o a San Daniele del Friuli, si svelano negli itinerari. Gustose le ricette veneto-friulane, tipicità come il Piave Dop, la cozza di Scardovari, il miele delle Dolomiti.

