Polizza auto super conveniente, anche troppo: c'era l'imbroglio /Come difendersi dalle truffe online

Nel corso dell’ultimo periodo la Compagnia Carabinieri di Mestre ha impiegato risorse investigative nel campo della prevenzione e repressione delle truffe.Le attività d’indagine, come detto, sono partite essenzialmente dalle numerose denunce di cittadini truffati o raggirati; un fenomeno che ha interessato tanto la terraferma di Venezia quanto il miranese e la riviera del Brenta. I casi trattati dai militari dell’Arma sono per lo piùma non sono mancati i casi di(un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale), ma anche l’indebita introduzione nei sistemi informatici delle aziende per capirne i codici, sviare pagamenti su altri conti.In questo ultimo caso unè riuscito a fproponendo la; costui, convinto della bontà del servizio offerto, ma soprattutto della convenienza del prezzo prospettato, decide di versare quasi. Per fortuna l’improvvido si accorge dell’inganno quando verifica la validità della copertura assicurativa, risultata contraffatta. La pronta denuncia ai Carabinieri di Spinea e soprattutto il lavoro di precisa ricostruzione dei passaggi truffaldini permettono di giungere al sequestro della carta elettronica ed alla restituzione della somma incautamente versata.I modi per truffare on line sono infiniti ma possiamo difenderci grazie a dei semplici accorgimenti:- Non comunicare mai password e dati sensibili a terzi;- Non mettere password ovvie (come data compleanno o nome e cognome);- Non cliccare su link sconosciuti;- Non scaricare files di dubbia provenienza o con contenuto sospetto;- Pagare con metodi elettronici tracciati e certificati;- Verificare l’attendibilità del sito web con riferimenti materiali quali sede, indirizzo, telefono e partita iva della ditta;- Non aprire mail di phishing e allegati eseguibili ();- Cambiare spesso password per tutelare i dati personali;- Controllare con frequenza i movimenti bancari e delle carte di debito.Per maggiori dettagli e consigli sul corretto comportamento in rete si può consultare il sito istituzionale www.carabinieri.it , nella sezione dedicata alle truffe on-line.