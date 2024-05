VERONA - Federica Pellegrini, pisolino con il bulldog: «Era da tanto che non dormivamo abbracciati...». I fan: «Prima viene Matilde».

La campionessa di Spinea ha pubblicato un tenero scatto sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, Fede sdraiata sul divano - per un breve riposino senza la figlioletta - abbracciata a uno dei suoi bulldog. Nella didascalia la Divina scrive ironica: «Era da tanto che non dormivamo abbracciati. Chissà come mai..».

Ovviamente, come tutte le neomamme Fede è molto indaffarata dalla nascita della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio ed evidentemente non ha potuto coccolare quanto avrebbe voluto i "figli pelosi".

I commenti

Immediati i commenti dei fan. «Prima Matilde ma l'amore che nutri per i tuoi cani non si mette in discussione. Giusta ricompensa». E ancora: «La precedenza è di Matilde!». E c'è chi conclude: «Fai bene, a breve dormirà abbracciato a Matilde». Boom di like.