VENEZIA Il vecchio progetto V-Quattro per portare nell'isola artificiale nuovi spazi commerciali e direzionali torna in auge, ma con una nuova proprietà. Il fondo immobiliare istituito da Investire Sgr (gruppo Banca Finnat) interamente sottoscritto dalla società d'investimento britannica Blantyre Capital Limited ha infatti acquisito a fine 2020 il complesso immobiliare affacciato sulla banchina che ospita gli imbarcaderi Actv e dei granturismo che va dalla stazione del people mover fino alla sede del gruppo Avm Actv.

INVESTIMENTO Si tratta di un complesso di edifici che occupano complessivamente una superficie di circa 16mila metri quadri e che al momento risultano per lo più sfitti. Tanto per dare un'idea, si tratta di tutta la parte di fronte all'autosilos. Obiettivo dell'operazione, si legge in una nota dell'operatore, sarà il rilancio del complesso attraverso lo sviluppo di un piano di riqualificazione integrato volto a migliorare l'offerta commerciale dell'area e a creare valore per il Tronchetto, il centro storico di Venezia, la comunità locale ed i turisti. La società V- Quattro all'epoca presieduta da Arrigo Poletti, aveva all'epoca investito oltre 100 milioni di euro nell'operazione immobiliare. In quella parte era previsto lo sviluppo di un supermercato, di bar, ristoranti, tabaccherie, farmacie e cartolerie, al servizio sia degli uffici che nel frattempo si sono insediati che dei turisti che, quando passerà la tempesta Covid e quando sarà realizzato l'hotel nell'isola, saranno lì ospitati.

DIREZIONALE E COMMERCIALE L'intento dell'investimento (di cui non è stato reso noto l'importo) è di proseguire sulla strada indicata all'inizio e che dopo varie vicissitudini si era bloccata. «Siamo entusiasti di essere coinvolti nella riqualificazione del Tronchetto, un luogo strategico sia per la città di Venezia che per la sua economia, e della nostra partnership con InvestiRE - ha dichiarato Johann Scheid, rappresentante di Blantyre - Crediamo che l'immobiliare italiano e i settori corporate abbiano un enorme potenziale, sostenuto da una base demografica imprenditoriale e innovativa». «Siamo molto orgogliosi di annunciare il completamento di questa operazione in collaborazione con Blantyre - gli ha fatto eco Chiara Caruso, Senior acquisition manager di InvestiRE Sgr. È il consolidamento della nostra posizione di rilievo come partner di riferimento per investimenti nel settore immobiliare». Il Tronchetto torna quindi ad essere un cantiere, mentre è in corso la realizzazione della stazione carabinieri nell'isola, chiesta da anni anche per garantire un presidio di legalità, tra l'altro assicurato dalla sede della polizia locale, che si è trasferita in blocco all'ex Centro logistico. Proprio nella smart control room il sindaco Luigi Brugnaro con il suo staff ha installato la sua base operativa.

