«Urla e persone vive con i vestiti in fiamme. In 28 anni di servizio mai vista una scena simile», la testimonianza toccante del vigile del fuoco Video

MESTRE - «Urla e persone vive con i vestiti in fiamme. In 28 anni di servizio mai vista una scena simile». È la testimonianza toccante di Davide Signora, caposquadra dei vigili del fuoco, uno dei soccorritori della tragedia di Mestre. «È stato un intervento difficile dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Siamo arrivati in pochi, 7-8. Abbiamo trovato il bus in fiamme e gente che urlava dentro. Uno di noi ha cercato di domare l'incendio, gli altri si sono tuffati dentro. C'erano persone incastrate tra le lamiere, morte e vive con i vestiti in fiamme. Grazie all'aiuto dei ragazzi africani siamo riusciti a salvare una bambina».

Gli fa eco Giuseppe Sifano, ispettore anticendio: «Ci sono immagini che ti bloccano, abbiamo agito fino all'ultimo respiro dell'ultima persona». Davide Bellotto e Alessio Taduo, capisquadra esperti aggiungono: «In uno scenario del genere i protocolli saltano e l'emotività la devi mettere da parte».