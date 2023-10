Boubacar, l'eroe della tragedia di Mestre: «Gli italiani mi hanno salvato la vita quando sono arrivato con il barcone e io ho ricambiato» Video

MESTRE - Boubacar Toure, 27enne del Gambia, da ieri è un eroe. L'operaio di Fincantieri, che si è lanciato nel pullman precipitato a Mestre per cercare di salvare più vite possibili, era arrivato dieci anni fa con il barcone a Palermo. E' stato accolto e non ci ha pensato due volte a precipitarsi per aiutare a sua volta. Ha sentito il boato da casa in via Fratelli Bandiera 1, proprio di fronte al luogo dell'incidente. Il ragazzo coraggioso ha tratto in salvo una mamma con la figlia, proprio lui che ha avuto una bimba domenica scorsa. La videointervista. (servizio di Emiliana Costa)