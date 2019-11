© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DI MOSTO (VENEZIA) - Alle 20:30 del 28 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Staffolo a Torre di Mosto per untra due auto. Due le persone rimaste ferite nello scontro. I vigili del fuoco arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due autisti, rimasti entrambial posto guida. I feriti sono stati stabilizzati da personale del 118 e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazione di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminati dopo circa un'ora e mezza.