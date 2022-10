Torre di Mosto, lo straziante saluto della fidanzata Angela al suo Faier, morto nell'incidente: «Ti amerò ancora più di prima»

TORRE DI MOSTO - «Ora che sei su, vola più in alto che puoi». Con queste dolci parole, la fidanzatina Angela saluta sui social il suo Faier, il 19enne morto ieri nell' incidente di Torre di Mosto . Nelle stories di Instagram, Angela scrive: «Ti amerò sempre e ancora più di prima, ricorderò con il tuo bel sorriso stampato in faccia». A corredo della straziante dedica d'amore, la foto di un tenero bacio dei due innamorati.

Faier Benedini, 19 anni, è morto nel primo giorno di lavoro. Una tragedia che lascia sgomenta l'intera comunità. Il giovane era nato a San Daniele del Friuli e cresciuto a Frattina di Pravisdomini, in provincia di Pordenone. Il padre Roberto è un giostraio noto in Friuli e Veneto. Al momento vive nella frazione di Cecchini a Pasiano. Ha un'altra figlia di 16 anni.

Ieri mattina, i carabinieri di Azzano lo hanno convocato in caserma per comunicargli la morte del figlio, da quel momento l'inferno. Poi lo straziante, saluto di Angela: «Ora che sei su, vola più in alto che puoi. Ti amerò sempre e ancora più di prima, ricorderò con il tuo bel sorriso stampato in faccia».