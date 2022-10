TORRE DI MOSTO - «È stato quasi un miracolo che mio fratello sia sopravvissuto» non usa mezzi termini il fratello di A.D. il 12enne coinvolto ieri mattina nell'incidente di via Staffolo. La scena presentatasi davanti ai soccorritori e allo stesso fratello avrebbe fatto gelare il sangue a chiunque. La piccola bici rossa che il ragazzo usava per andare a scuola era completamente appiattita sopra le strisce pedonali mentre, pochi metri più avanti, sul ciglio della strada c'erano la betoniera e il furgone devastato e sporco di sangue. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale di Treviso dall'elisoccorso levatosi da Padova e, fortunatamente, nonostante il trauma alla testa le sue condizioni sono andate migliorando nel corso della giornata, tanto che nel pomeriggio è riuscito a parlare al telefono con i fratelli.

IL RACCONTO

«Attorno alle 8 mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto che mio fratello aveva avuto un incidente. Quando sono arrivato qui, alle 8.30, ho visto la scena ma non so ancora cosa sia effettivamente successo aggiunge il fratello È un bravo ragazzo, gli piace studiare ed è tanto curioso. Ogni mattina esce da casa in bici contento di andare a scuola». Proprio a scuola la notizia è arrivata presto, lasciando in grande apprensione i compagni di classe, i professori e la dirigente Laura Zadro; tutti hanno poi tirato un sospiro di sollievo sapendo che il ragazzo aveva ripreso conoscenza. Come loro, anche i compagni di calcio della Libertas Ceggia, dove gioca da anni. «La squadra del Ceggia è vicina al giocatore e alla famiglia ha commentato il presidente Gaetano Destito Abbiamo sempre avuto a cuore il ragazzo, la mamma lavora in un'impresa di pulizie nel Sandonatese e accudisce da sola i tre figli. Consapevoli della situazione familiare, quest'estate abbiamo portato lui e il fratello in ritiro in montagna a spese della società. Speriamo possa tornare presto a casa».

I COMMENTI

Un vero e proprio miracolo a detta anche dei compaesani, rimasti agghiacciati alla vista della bici. «Impressionante la bici. Da sentirsi male solo a vederla» è stato il commento di un torresano sul gruppo social cittadino nel vedere le foto diffuse in breve tempo dalle testate online. In tanti, infatti, si sono riversati nel web nel cercare notizie, frastornati dal viavai di sirene e rotori di elicottero. Una situazione, purtroppo, già vissuta in quella via. «Siamo ancora scossi dal gravissimo incidente di venerdì che ha causato la morte di sette persone a bordo del furgone in autostrada aggiunge un altro utente Nemmeno il tempo di metabolizzare l'accaduto che ne succede un altro di gravissimo. Non può continuare così».

STRADA PERICOLOSA

E il dito, come di consueto, viene puntato sulla pericolosità della via, dove troppo spesso le auto si trovano a sfrecciare in barba ai limiti di velocità. «Tre morti nel breve tempo richiama a una forte attenzione» aggiunge il sindaco Maurizio Mazzarotto, ricordando anche le altre vittime che in via Staffolo hanno perso la vita negli ultimi anni. «Già stamattina abbiamo sentito la Città Metropolitana, competente sulla strada, con la quale stiamo valutando interventi migliorativi per la sicurezza. Ora inoltreremo una richiesta scritta e vedremo cosa fare per evitare che succedano ancora tragedie come queste, magari posizionando dei dissuasori o dei velox fissi».

Nel pomeriggio di ieri il titolare della ditta di pulizie dove lavora la madre, sentendola al telefono, ha riferito che il giovane potrebbe fare ritorno a casa nel giro di qualche giorno. Nel frattempo le sue condizioni sono monitorate dai medici, tanto per il colpo subito, quanto per il trauma psicologico. Una notizia, almeno questa, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla comunità, pur tenendo sempre a mente il dolore per il tragico bilancio che ha visto la giornata gravata da due vittime e un ferito grave.