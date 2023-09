Ticket d'ingresso a Venezia, Massimo Cacciari: «Una misura inapplicabile. Fatta per tutelare la città? E' una stupidaggine»

VENEZIA - «Ticket d'ingresso a Venezia? Una misura vergognosa, una stupidaggine». Interviene così sulla misura che prevede un biglietto d'ingresso per i turisti che decidono di visitare la città lagunare in giornata, Massimo Cacciari, filosofo e opinionista ed ex sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010.

La posizione di Cacciari sul Ticket d'ingresso

Il commento che ha lasciato ad Adnkronos è netto: «E' una cosa inaudita». Dalla tassa sono esclusi tutti coloro che soggiornano in città, residenti, studenti, lavoratori, forze dell'ordine o forze armate e tutti coloro che pagano l'Imu nel Comune. «È una misura totalmente inapplicabile per giunta - prosegue Cacciari - ed è una stupidaggine far passare il messaggio che la si sia approvata per tutelare la città.