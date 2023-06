MESTRE - Il Centro estivo? Stavolta è anche per i “nonni”. Si chiama “Senior Summer Camp” ed è il nuovo progetto lanciato dalla Polisportiva Terraglio, dedicato per la prima volta alle persone di terza e quarta età, a partire dai 65 anni in su, autosufficienti, con un’organizzazione simile a quella da anni in corso ogni estate per le ragazze e i ragazzi, ma ovviamente con un programma disegnato “su misura” per chi ha i capelli ormai d’argento. Dal lunedì prossimo, 26 giugno, fino al venerdì e poi a seguire nelle settimane successive di tutto luglio, verranno proposte cinque mattinate con un mix di attività motorie leggere e ludico-ricreative, senza dimenticare un “incontro” con i nipotini che frequentano contemporaneamente i centri estivi della stessa Polisportiva.



LE ATTIVITÁ

Si andrà così dal “Qi Gong” (esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e alle arti marziali) per il risveglio muscolare, all’“attività fisica adattata” in piscina, fino alla ginnastica dolce, per poi rilassarsi con lettura, giochi di società, tornei di carte e musica, affidate a professionisti e volontari e arricchite da uno spazio dedicato all’ascolto di uno psicologo. «Il Senior Summer Camp è nato da un’idea condivisa con l’assessore alla Coesione sociale del Comune, Simone Venturini, e dedicato all’invecchiamento attivo - spiegano alla Polisportiva Terraglio -, coordinato dalla dottoressa Gloria Scarpa, psicologa e già responsabile del Progetto Sollievo, e dal responsabile delle attività estive, Carlo Zaja. Tra gli spunti più interessanti, approfittando della “commistione” tra età differenti contemporaneamente presenti nella nostra struttura, abbiamo pensato di creare momenti dedicati al dialogo inter-generazionale: da un lato gli ospiti “Senior”, come nella tradizione dei “racconti del focolare”, potranno raccontare ai più giovani storie del loro passato, dall’altro lato gli adolescenti potranno interagire con i “nonni” condividendo le competenze sui temi dei media, le tendenze musicali e molto altro».



«NUOVO SERVIZIO»

«Un’iniziativa - commenta l’assessore Venturini - che offre un nuovo servizio alle famiglie e alle persone anziane che vivono sole, che potranno trascorrere belle giornate con coetanei, godendo di un programma di attività e proposte affidate a personale formato nel contesto di una realtà consolidata come la Polisportiva Terraglio. Il tema dell’invecchiamento attivo è il futuro nella visione della nostra società, e sempre di più la collaborazione tra pubblico e terzo settore rappresenta uno strumento strategico nell’elaborazione di risposte efficaci». «Per noi è un impegno importante che dà continuità anche nel periodo estivo a tutte le progettualità sociali e motorie che già caratterizzano la nostra realtà da tempo - sottolinea il presidente della Polisportiva Terraglio, Davide Giorgi -. Oltre a proporre un mix di attività in grado di riempire le giornate di presenza nel modo più vario possibile, crediamo che la creazione di tali momenti di scambio inter-generazionale possano rappresentare un valore aggiunto innovativo».

Le iscrizioni al “Senior Summer Camp” sono già aperte con un costo di 70 euro alla settimana ed attività che vanno dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, per un numero minimo di 10 partecipanti.