Si tuffa con amici, sub scomparso. Ricerche disperate nei fondali

di Marco Corazza

CAORLE - Doveva essere un pomeriggio all'insegna dello sport e del divertimento, quando l'amico non è più riemerso tra un gruppo di sub è scattato l'allarme e la paura di non rivederlo più. Da ieri pomeriggio i soccorritori stanno cercando un esperto sommozzatore che con gli amici è sceso in acqua al largo di Caorle.É stato proprio il gruppo a lanciare l'Sos alla Capitaneria di Porto. Non erano ancora le 17 quando è arrivata la segnalazione al numero di emergenza 1530 della Guardia costiera. Subito dalla Direzione Marittima di Venezia si sono mobilitati inviato i colleghi della Capitaneria di Porto di Caorle a circa 2,5 miglia dalla costa, al largo di Porto Santa Margherita. Gli amici che hanno partecipato all'immersione, tutti italiani, hanno raccontato che il loro compagno, esperto nelle immersioni, aveva partecipato all'escursione collettiva.