Lutto a Spinea. Gabriel muore a neppure due mesi dalla nascita: il dolore di mamma e papà

SPINEA (VENEZIA) - La morte di Gabriel Fuga, a meno di due mesi di vita, ha sconvolto non solo i genitori ma un'intera comunità, quella di Spiena, nel Veneziano. Il neonato è spirato il 4 dicembre scorso, mamma e papà ne danno annuncio nel necrologio: “Il 4 Dicembre è salito in Cielo il nostro angioletto. Lo annunciano con immenso dolore la mamma Alessia, il papà Elia, i nonni, gli zii e i parenti tutti”. I genitori hanno chiesto che sia fatta luce sulle cause che hanno portato alla morte del bambino, al quale erano stati riscontrati problemi cardiaci.

I funerali di Gabriel Fuga avranno luogo martedì 19 Dicembre alle ore 15 nella Chiesa di S.Bertilla – Spinea.