Spiagge veneziane promosse, confermate le bandiere blu

VENEZIA - Il Veneto conferma le otto «Bandiere Blu» della Foundation for Environmental Education (Fee) per le proprie coste, nella 32/a edizione di consegna pubblicata oggi. Altri cinque riconoscimenti sono assegnati ad altrettante darsene e approdi turistici. La Bandiere Blu per le spiagge sono andate a Bibione; Brussa, Duna Verde, Levante, Ponente e Porto Santa Margherita a Caorle; Eraclea Mare; Jesolo Lido; Cavallino Treporti; Lido di Venezia; Sottomarina di Chioggia; Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo e Albarella Capo Nord a Rosolina. Per quanto riguarda gli approdi, sono stati premiati Marina di Albarella (Rovigo); Darsena Le Saline a Chioggia, il Porto turistico di Jesolo, Marina del Cavallino e Darsena dell'Orologio a Caorle (Venezia). (ANSA).

