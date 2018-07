Bande di tunisini pronti a prendere il posto dei pusher nigeriani arrestati

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - In giro si dice che una settimana fa, dopo la storica retata della polizia in via Monte San Michele, loro abbiano stappato la proverbiale bottiglia. I residenti, infatti, non sono gli unici ad aver festeggiato lo smantellamento della banda di pusher nigeriani che da più di un anno aveva tra le mani la rete dello spaccio in città. I tunisini, cacciati dalla piazza dalla “piovra nera” del capoclan Kenneth Ighodaro, ora stanno tornando alla carica. Due sere, due risse finite a bottigliate: una prima...