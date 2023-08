"Signor Blum", passaggio di testimone tra due generazioni. In pensione tre imprenditrici e nuova avventura per tre giovani

VENEZIA - Passaggio di testimone, tanto atteso, per la società "Signor Blum", conosciuta per le sue inconfondibili creazioni in legno: è stata acquisita da tre giovani che hanno scommesso su Venezia, pronti a raccogliere l'eredità delle ex titolari dell'attività, le lidensi Francesca Grandese, Laura Turchetto e Francesca Bampa, pronte per la pensione dopo oltre 40 anni.

«Il preliminare è stato firmato a giugno - spiega Bampa - ma i ragazzi erano venuti a parlare prima di Pasqua. È difficile trovare chi voglia intraprendere una carriera artigiana come la nostra, impegnativa, in una città che si sta spopolando e alle prese col turismo di massa».

Guido Engelke, Matteo De Rossi e Luca Palmieri non si sono però fatti intimorire e, dopo aver toccato con mano il tipo di lavoro a cui sarebbero stati chiamati, hanno deciso con entusiasmo d'immergersi in questa nuova avventura. «Un po' per noia, un po' per la fatica di dover rimanere sempre davanti ad un computer riflette il trentunenne Engelke, toscano d'origine ma trapiantato a Venezia da più di tre anni - ci lamentavamo per come stessero andando le nostre professioni. Così una sera ci siamo detti: "Sarebbe bello provare altre strade"». Guido abita a San Polo ed è un architetto. Come Matteo, trentenne di Monfumo ma residente in città da tempo. Mentre Luca, ingegnere delle telecomunicazioni di 32 anni, è l'unico veneziano doc che, dopo un'esperienza in Germania, ha scelto di tornare in laguna. Tutti e tre soci e nuovi titolari di una realtà alla quale vogliono garantire una continuità, sia attraverso la bottega in campo S. Barnaba sia attraverso il laboratorio - vicino alla stazione marittima e in affitto, proprio come gli spazi del negozio - dove il legno in multistrato di pioppo viene lavorato. «Una volta valutate le nostre capacità nel settore, al quale ci siamo approcciati per la prima volta, continua Engelke ci siamo convinti a fare questo passo. Manterremo la stessa tipologia di prodotti, sperimentando poi qualche novità in base alla nostra sensibilità». Lui il primo ad essere approdato in bottega sarà raggiunto nei prossimi mesi dai colleghi. In questa prima fase, potranno contare sul prezioso affiancamento delle ex titolari. «In questi mesi conclude Roberto Paladini, segretario cittadino della Cna abbiamo supportato questo passaggio generazionale con i nostri uffici. Un risultato che dimostra come portare avanti attività artistiche e tradizionali in centro storico sia ancora possibile».