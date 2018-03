Fulmine brucia la Quercia secolare, era il simbolo di Fossalta

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSALTA - Brucia laa Villanova. Unquesta mattina verso le 9 ha centrato la quercia, simbolo a Fossalta di Portogruaro della località tanto da essere qualificato come monumento nazionale. Subito è stato allertato il 115 che ha inviato idi Portogruaro che hanno spento l'incendio. Per i pompieri non è stato facile perchè il rogo era all'interno della maesosa quercia. Sul posto sono arrivati anche idi Villanova, ladel Distretto con il sindaco. Istanno ora cercando di salvare la quercia con un intervento che permetta alla pianta di continuare a germogliare. Purtroppo negli ultimi anni la quercia di Villanova sta risentendo dei suoi.La stessa amministrazione ha attivato un piano per salvarla da un parassita che l'ha minata. Ora un fulmine ha ulteriormente messo a rischio il monumento nazionale.