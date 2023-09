Arrivano le forze dell'ordine, sgomberato l'ex Hotel Capo Est di Sottomarina dai clienti in nero

CHIOGGIA - Sgombero di tutti i clienti stamattina, mercoledì 27 settembre a partire delle 7 con l'ausilio della forza pubblica, della struttura «Ex Hotel Capo Est» all'angolo di via Vittor Pisani e via Colombo, a Sottomarina di Chioggia. L'intervento è stato fortemente voluto dal sindaco Mauro Armelao e sostenuto da tutta l'Amministrazione comunale per riportare ordine e legalità nella zona di Sottomarina che da molti anni, a causa di buona parte dei soggetti che vivevano lì senza regolare contratto d'affitto, era teatro di risse, liti, danneggiamenti che creavano turbativa all'ordine pubblico. «Da almeno 6 anni la serenità dei residenti veniva minata da comportamenti illeciti - si legge in una nota del Comune - e anche le forze dell'ordine erano continuamente chiamate a intervenire lì più volte al giorno per sedare situazioni pericolose, distogliendole dal normale controllo del territorio».

Il sindaco ordina lo sgombero: basta illegalità