Sottomarina, sgomberato l'ex Hotel Capo Est dai clienti in nero Video

SOTTOMARINA - Ex Hotel Capo Est di Sottomarina sgomberato dai clienti in nero, ma di notte provano a rientrare: «C'è una donna in terrazza». Scatta il nuovo intervento. Oggi, giovedì 28 settembre, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha firmato una nuova ordinanza relativa a un secondo intervento all'hotel Capo Est. Dopo lo sgombero di ieri, infatti, in tarda serata qualcuno avrebbe provato a rientrare scavalcando la recinzione e stamattina una donna sarebbe stata avvistata sulle terrazze. Nelle immagini, lo sgombero di mercoledì 27 settembre.