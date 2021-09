Esordio al "nuovo" Penzo, beffa Venezia: Spezia fa il 2-1 a 30" dalla fine

VENEZIA - Esordio nel suo stadio Penzo rimesso a nuovo per il Venezia che affronta lo Spezia in una gara importante in chiase (futura) salvezza. Vanno in vantaggio i liguri nel 1. tempo con un gran gol di Bastoni da fuori area al 13', poi pareggia Ceccaroni di testa al 14' della ripresa.

Poca precisione e fortuna per Busio e Henry prima dell'intervallo e poi per Okeke al 54', ma i lagunari hanno esercitato una pressione costante, poi la beffa al 93'30" con un gran tiro da fuori del marocchino Bourabia subentrato da meno di 20'..

GOL DEL PARI